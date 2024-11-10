Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд: стоил более 80 тысяч долларов

Фото: Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд (Getty Images)

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд цены. На сегодняшний день он стоит около 80 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Сегодня, по данным биржи Binance, Bitcoin пробил отметку в 80 тысяч долларов, но после этого упал до 79 тысяч долларов. Отметим, что Bitcoin начал активно дорожать на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, ведь он поддерживает криптовалюты.