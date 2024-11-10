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Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд: стоил более 80 тысяч долларов

Воскресенье 10 ноября 2024 17:29
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Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд: стоил более 80 тысяч долларов Фото: Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд цены. На сегодняшний день он стоит около 80 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Сегодня, по данным биржи Binance, Bitcoin пробил отметку в 80 тысяч долларов, но после этого упал до 79 тысяч долларов.

Отметим, что Bitcoin начал активно дорожать на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США, ведь он поддерживает криптовалюты.

Bitcoin второй раз за неделю побил рекорд: стоил более 80 тысяч долларов

Напомним, что в прошлый раз рекорд был побит 8 ноября. Тогда Bitcoin впервые в истории достиг 77 тысяч долларов.

Эксперты сразу предположили, что из-за победы новоизбранного президента США Дональда Трампа цена на криптовалюту может возрасти.

К слову, ранее биткойн обновлял свой рекорд после заявления Илона Маска об инвестициях в криптовалюту еще в 2021 году.

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