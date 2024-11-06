Bitcoin оновив історичний рекорд вартості на тлі виборів в США

Зазначається, що зростання Bitcoin на 9,26% за 24 години дозволило цій криптовалюті встановити новий рекорд ATH, перевищивши 74 000 USD.

За даними ринку, це сталося станом на 03:07 (UTC - Всесвітній координований час, Coordinated Universal Time).

Разом з тим, за оновленими даними Binance Market Data, ціна біткойна (BTC) навіть ненадовго досягла позначки в 75 тисяч доларів США, тобто зросла більш ніж на 10% за 24 години

Зараз біткойн вже торгується за 74 831,99 американських доларів зі скороченим зростанням на 10,01% більше за 24 години.

Вартість біткойна оновила рекорд (фото: скрін binance.com)

Крім того, зазначається, що Ethereum (ETH) перевищив 2600 доларів США зі зростанням на 8,02% за 24 години.