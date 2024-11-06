Bitcoin обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США

Отмечается, что рост Bitcoin на 9,26% за 24 часа позволил этой криптовалюте установить новый рекорд ATH, превысив 74 000 USD.

По данным рынка, это произошло по состоянию на 03:07 (UTC - Всемирное координированное время, Coordinated Universal Time).

Вместе с тем, по обновленным данным Binance Market Data, цена биткойна (BTC) даже ненадолго достигла отметки в 75 тысяч долларов США, то есть выросла более чем на 10% за 24 часа

Сейчас биткойн уже торгуется за 74 831,99 американских долларов с сокращенным ростом на 10,01% больше 24 часов.

Стоимость биткойна обновила рекорд (фото: скрин binance.com)

Кроме того, отмечается, что Ethereum (ETH) превысил 2600 долларов США с ростом на 8,02% за 24 часа.