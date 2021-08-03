Bitcoin — игра в долгий срок, или как не поддаваться панике

Криптовалюты за 10 лет прошли долгий путь от понятия «незнакомого и рискового» до «надежная технология и прибыльные инвестиции». Многие портфельные менеджеры и фонды включают токены в портфели, не боясь выбирать Bitcoin, Ethereum, ставшие уже «традиционными», и более новые — Dogecoin, Polkadot, Uniswap.

Чтобы не потерять деньги, научитесь противостоять тому, что называется паническими продажами — panic sale. Почему не нужно совершать сделку спонтанно, рассказывают специалисты Crybex — надежного обменника криптовалют в Украине.

Время не линейно

На рынке периодически происходят волны. Мы помним головокружительный рост курса Bitcoin в 2017-м, волнительное падение в 2018-м, долгое затишье, называемое «криптозимой». Такие циклы повторялись не раз. В 2019-м снова было резкое падение, когда первая криптовалюта торговалась на уровне около $5000, а в 2021-м был уже и рост до $65 000, и падение до $29 000. 26 июля курс BTC вырос до $40 000. Прогнозировать вечный рост или падение до 0 для биткоина — бессмысленно. Это высоковолатильный актив.

Стабильная инвестиция

Тем не менее вложение денег в Bitcoin — это долгосрочная инвестиция. Мы точно знаем, что в 2021 году 1 BTC стоит дороже, чем 10 и даже 5 лет назад.Три главных правила при инвестировании в криптовалюту: изучайте технологию, анализируйте рынок и новости, не паникуйте. При каждом падении многие продают, увеличивая предложение на рынке и «роняя» курс еще ниже. Это логично с точки зрения психологии, но именно это используют крупные игроки, желающие закупиться подешевле. Не продавайте, как только увидели, что цена упала. Изучите новости и проанализируйте факторы падения. После принимайте решение. Скорее всего, прибыльнее подождать нового роста.

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