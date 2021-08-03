Bitcoin - гра на перспективу, або як не піддаватися паніці

Криптовалюти за 10 років пройшли довгий шлях від поняття «незнайоме та ризиковане» до «надійна технологія та прибуткові інвестиції». Багато портфельних менеджерів і фондів включають токени в портфелі, не боячись вибирати Bitcoin, Ethereum, що стали вже «традиційними», і більш нові - Dogecoin, Polkadot, Uniswap.

Щоб не втратити гроші, навчіться протистояти тому, що називається панічними продажами - panic sale. Чому не потрібно діяти спонтанно, розповідають фахівці Crybex - надійного обмінника криптовалюта в Україні.

Час не є лінійним

На ринку періодично відбуваються хвилі. Ми пам'ятаємо запаморочливе зростання курсу Bitcoin в 2017-му, хвилююче падіння в 2018-му, довге затишшя, зване «криптозимою». Такі цикли повторювалися неодноразово. У 2019-му знову було різке падіння, коли перша криптовалюта торгувалася на рівні близько $ 5000, а в 2021-му було вже і зростання до $ 65 000, і падіння до $ 29 000. 26 липня курс BTC виріс до $ 40 000. Прогнозувати вічне зростання або падіння до 0 для біткоіна - безглуздо. Це високоволатильний актив.

Стабільна інвестиція

Проте вкладення грошей в Bitcoin - це довгострокова інвестиція. Ми точно знаємо, що в 2021 році 1 BTC коштує дорожче, ніж 10 і навіть 5 років назад.Три головних правила при інвестуванні в криптовалюту: вивчайте технологію, аналізуйте ринок і новини, не панікуйте. При кожному падінні багато хто продає, що збільшує кількість пропозицій на ринку та занижує курс ще нижче. Це логічно з точки зору психології, але саме це використовують великі гравці, охочі закупитися дешевше. Не продавайте, як тільки побачили, що ціна впала. Вивчіть новини та проаналізуйте фактори падіння. Після приймайте рішення. Швидше за все, прибутковіше почекати нового зростання.

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