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Bitcoin — игра в долгий срок, или как не поддаваться панике

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 11:10
Bitcoin — игра в долгий срок, или как не поддаваться панике

Криптовалюты за 10 лет прошли долгий путь от понятия «незнакомого и рискового» до «надежная технология и прибыльные инвестиции». Многие портфельные менеджеры и фонды включают токены в портфели, не боясь выбирать Bitcoin, Ethereum, ставшие уже «традиционными», и более новые — Dogecoin, Polkadot, Uniswap.

Чтобы не потерять деньги, научитесь противостоять тому, что называется паническими продажами — panic sale. Почему не нужно совершать сделку спонтанно, рассказывают специалисты Crybex — надежного обменника криптовалют в Украине.

Время не линейно

На рынке периодически происходят волны. Мы помним головокружительный рост курса Bitcoin в 2017-м, волнительное падение в 2018-м, долгое затишье, называемое «криптозимой». Такие циклы повторялись не раз. В 2019-м снова было резкое падение, когда первая криптовалюта торговалась на уровне около $5000, а в 2021-м был уже и рост до $65 000, и падение до $29 000. 26 июля курс BTC вырос до $40 000. Прогнозировать вечный рост или падение до 0 для биткоина — бессмысленно. Это высоковолатильный актив.

Стабильная инвестиция

Тем не менее вложение денег в Bitcoin — это долгосрочная инвестиция. Мы точно знаем, что в 2021 году 1 BTC стоит дороже, чем 10 и даже 5 лет назад.Три главных правила при инвестировании в криптовалюту: изучайте технологию, анализируйте рынок и новости, не паникуйте. При каждом падении многие продают, увеличивая предложение на рынке и «роняя» курс еще ниже. Это логично с точки зрения психологии, но именно это используют крупные игроки, желающие закупиться подешевле. Не продавайте, как только увидели, что цена упала. Изучите новости и проанализируйте факторы падения. После принимайте решение. Скорее всего, прибыльнее подождать нового роста.

Чтобы купить биткоин через Приватбанк, Монобанк или за наличные, оформите заявку на сайте Crybex, выберите подходящие условия, желаемую сумму и оплатите удобным способом! Мы, надежный криптообменник с положительной репутацией и высоким уровнем безопасности, всегда рады помочь!

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