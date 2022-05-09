Чтобы не бить по украинцам. Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.

Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.

"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.