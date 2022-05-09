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Чтобы не бить по украинцам. Российские летчики выстреливают боеприпасы в полях

Фото: летчики РФ выстреливают боеприпасы в полях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Понимая преступную суть "спецоперации" президента РФ Владимира Путина в Украине, некоторые пилоты саботируют выполнение приказов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Согласно перехватам, которые у нас есть, некоторые россияне, умеющие думать, отдельные пилоты, часто отстреливались в поле, чтобы не выполнять преступные приказы", - сказал он.

Ким поблагодарил этих российских военных за сознательность.

"Спасибо за это. Так и дальше делайте, никого не слушайте", - сказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты не горят желанием воевать с ВСУ лицом к лицу. В Запорожской области солдаты РФ специально расстреливают свои автомобили, чтобы не ехать на передовую - умирать все же никто не хочет.

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