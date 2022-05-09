Щоб не бити по українцям. Російські льотчики вистрілюють боєприпаси у полях

Розуміючи злочинну суть "спецоперації" президента РФ Володимира Путіна в Україні, деякі пілоти саботують виконання наказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Згідно з перехопленнями, які у нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окремі пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази", - сказав він.
Кім подякував цим російським військовим за свідомість.
"Дякую за це. Так і надалі робіть, нікого не слухайте", - сказав він.
Як повідомлялося, російські окупанти не горять бажанням воювати з ЗСУ віч-на-віч. У Запорізькій області солдати РФ спеціально розстрілюють свої автомобілі, щоб не їхати на передову - помирати все ж таки ніхто не хоче.
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