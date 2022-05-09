Щоб не бити по українцям. Російські льотчики вистрілюють боєприпаси у полях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Згідно з перехопленнями, які у нас є, деякі росіяни, які вміють думати, окремі пілоти, часто відстрілювалися в полі, щоб не виконувати злочинні накази", - сказав він.

Кім подякував цим російським військовим за свідомість.

"Дякую за це. Так і надалі робіть, нікого не слухайте", - сказав він.