В Бишкеке ввели комендантский час

В столице Киргизии Бишкеке ввели комендантский час с 21:00 до 05:00. Такое решение принято в связи с массовыми протестами в городе.

Об этом говорится в постановлении пресс-службы ГУВД Бишкека.

Комендантский час вводится для всех граждан, кроме чиновников и силовиков.

"Комендантский час распространяется для всех граждан, и лиц без гражданства за исключением государственных и муниципальных служащих, которые работают и способствует деятельности комендатуры", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, в Бишкеке вводится запрет на продажу оружия и алкогольных напитков с 18:00, а также запрещается проведение митингов, собраний и уличных шествий. В городе действует особый режим въезда и выезда.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 10 октября к Бишкеку направили колонны из бронетранспортеров и грузовиков с солдатами. К резиденции президента, где должно пройти заседание парламента, выдвинулась военная техника.

Ранее власти Киргизии объявили режим ЧП в Бишкеке. Военные должны организовать блокпосты, пресечь вооруженные столкновения, а также обеспечить охрану правопорядка и защиту мирного населения.

В Бишкеке уже шестые сутки продолжаются массовые митинги несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. Митингующие после столкновений с силовиками захватили здание парламента страны и президентской администрации.