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В Бишкеке горит Белый дом, который захватили протестующие

Автор: Инна Собора

После протестов в Бишкеке подожгли здание Белого дома. Его захватили митингующие.

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Об этом сообщает портал 24.kg.

В здании горят по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах западной стороны.

По словам митингующих, кто-то специально поджег кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. На место прибыли пожарные.

Огонь помогают тушить и сами митингующие. Они тушат огонь снаружи, пожарные - внутри здания. Тушение возгорания затрудняется сильным ветром.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек.

Вскоре митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

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