У Бішкеку горить Білий дім, який захопили протестувальники

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому. Його захопили мітингувальники.

Про це повідомляє портал 24.kg.

У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони.

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

Вогонь допомагають гасити і самі мітингувальники. Вони гасять вогонь зовні, пожежні - всередині будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється сильним вітром.

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей.

Незабаром мітингуючі захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.