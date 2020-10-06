ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Бішкеку горить Білий дім, який захопили протестувальники

Автор: Инна Собора

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому. Його захопили мітингувальники.

Популярні новини

Про це повідомляє портал 24.kg.

У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони.

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

Вогонь допомагають гасити і самі мітингувальники. Вони гасять вогонь зовні, пожежні - всередині будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється сильним вітром.

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей.

Незабаром мітингуючі захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежаБишкек