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В Бишкеке на акции протеста пострадали 16 человек

Автор: РБК-Украина

В Бишкеке в результате разгона протестов пострадали по меньшей мере 16 человек. Они были госпитализированы.

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Об этом сообщает местное издание kaktus.media.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили четверо пострадавших с различными травмами.

Также десять человек были госпитализированы в Национальный госпиталь, а еще двое - в городскую клиническую больницу №1.

Кроме того, несколько человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики разогнали протесты в Бишкеке световыми гранатами и слезоточивым газом. Силовики также использовали спецтехнику.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

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