У Бішкеку на акції протесту постраждали 16 осіб

у Бішкеку В результаті розгону протестів постраждали щонайменше 16 осіб. Вони були госпіталізовані.

Про це повідомляє місцеве видання kaktus.media.

В Бішкекському науково-дослідний центр травматології та ортопедії по лінії Центру екстреної медицини надійшло четверо постраждалих з різними травмами.

Також десять осіб були госпіталізовані в Національний госпіталь, а ще двоє - у міську клінічну лікарню №1.

Крім того, кілька людей були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики розігнали протести в Бішкеку світловими гранатами та сльозогінним газом. Силовики також використовували спецтехніку.

5 жовтня місцеві партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протесту вийшли кілька тисяч людей, демонстранти намагалися штурмувати парламент і палац президента.