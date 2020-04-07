Биржи США растут в надежде на замедление пандемии коронавируса

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Индексы демонстрируют значительной рост второй день подряд

Американские фондовые индексы выросли на открытии во вторник, 7 апреля, поскольку признаки замедления случаев коронавируса в наиболее пострадавших штатах США вселяют надежду на то, что карантинные меры приносят результаты. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 857,45 пункта, или 3,78%, на открытии до 23 537,44. S&P 500 открылся ростом на 74,97 пункта, или на 2,81%, до 2738,65 пункта, в то время как Nasdaq Composite вырос на 216,75 пункта, или на 2,74%, до 8 129,99 пункта.

Ранее губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси заявили, что их штаты демонстрируют предварительные признаки стабилизации эпидемии коронавируса. Губернатор Луизианы заявил, что число новых случаев госпитализации в его штате снижается. Штат также является одним из наиболее пострадавших в Соединенных Штатах, где число умерших по всей стране приблизилось к 11 тысячам.

Напомним, 6 апреля индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1 627,46 пункта, или на 7,73%, до 22 679,99, S&P 500 прибавил 175,03 пункта, или на 7,03%, до 2663,68, а Nasdaq Composite прибавил 540,16 пункта, или на 7,33%, до 7 913,24.

Несмотря на отскок в понедельник, S&P 500 оставался более чем на 21% ниже своего рекордно высокого уровня середины февраля. При этом инвесторы опасаются сообщений о новых сокращениях производства и увольнениях персонала.