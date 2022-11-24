ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Яндекс" домагається схвалення Путіна на реструктуризацію, - FT

Новость на русском →
Москва, Четвер 24 листопада 2022 09:29
"Яндекс" домагається схвалення Путіна на реструктуризацію, - FT Фото: Яндекс просить Путіна про реструктуризацію (citydog.by)
Автор: Олександр Білоус

Російський інтернет-гігант Yandex NV запитує схвалення президента Володимира Путіна на продаж своїх операцій у країні та виділення своїх основних міжнародних проектів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел видання, компанія неофіційно заручилася підтримкою колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна, щоб домогтися принципового схвалення Путіним плану реструктуризації.

Якщо Путін дасть свою остаточну згоду на їхній зустрічі, Кудрін, як очікується, залишить свою нинішню посаду голови Рахункової палати і обійме керівну посаду в "Яндексі".

Зміни призведуть до того, що голландська холдингова компанія "Яндекса" піде з російського ринку, продавши свій бізнес, за винятком міжнародних напрямків чотирьох ключових підрозділів.

Часто званий російським Google, "Яндекс", як і багато російських компаній, пережив неспокійні кілька місяців після того, як зіткнувся із зростаючою ізоляцією Москви після вторгнення в Україну.

У серпні контрольована державою компанія ВКонтакте, яка має тісні зв'язки з Путіним, купила стрічку новин і домашню сторінку Яндекса. Натомість Яндекс придбав у ВКонтакте компанію з доставки їжі Delivery Club, щоб зосередитися на інших напрямках бізнесу, таких як доставка їжі та таксі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Яндекс
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить