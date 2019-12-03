ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біометричні закордонні паспорти оформили майже 180 тис. літніх українців

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 15:38
Біометричні закордонні паспорти оформили майже 180 тис. літніх українців
Фото: біометричний паспорт (dmsu.gov.ua)

Ще 30 тис. оформили ID-картки

Закордонні біометричні паспорти з січня 2015 року оформили майже 180 тис. людей літнього віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної міграційної служби у Facebook.

Відзначаться, що було оформлено понад 179 тисяч закордонних паспортів для громадян у віці з 71 по 90 років та 740 - для осіб у віці з 91 по 110 років.

Крім того, біометричні паспорти у вигляді ID-карток з початку 2016 року в Україні оформили майже 30 тис. людей літнього віку. Власниками ID-картки стали понад 29 тис. громадян віком від 71 до 90 років та понад 500 - віком від 91 до 110 років.

Ще понад 2,2 млн закордонних паспортів оформили для дітей віком до 12 років.

"Нагадаємо, що користування електронними послугами та сервісами, які наразі активно впроваджуються в Україні, стане доступним у першу чергу саме для власників біометричних документів", - додають у міграційній службі.

Біометричні закордонні паспорти оформили майже 180 тис. літніх українців

Раніше повідомлялося, що з 1 липня оформлення закордонного паспорта подорожчало на 30%.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ ввело нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи для представників різних віросповідань.

ДМС роз'яснила оформлення біометричного паспорта для дитини Українські закордонні паспорти отримали понад 140 тисяч кримчан
Новини України загранпаспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся