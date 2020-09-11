Biohacking Conference Kyiv об эффективных способах оптимизации здоровья пройдет 11 ноября

В современном мире стремительного развития технологий нужно много успевать, чтобы быть успешным и оставаться в топе. Особенно важно знать, как сохранять крепкое здоровье и наслаждаться полноценной жизнью, быть продуктивным и выйти за пределы своих возможностей.

Ответы на самые актуальные вопросы о прокачке тела и мозга дадут на первой Biohacking Conference Kyiv , посвященной инновационным способам укрепления здоровья и продления молодости. Событие от Smile-Expo пройдет 11 ноября 2020 года.

На мероприятии выступят ведущие специалисты из разных отраслей: врачи, ученые, геронтологи, биохакеры и многие другие. Среди них:

Александр Коляда – генетик, научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМНУ, основатель лаборатории DIAGEN.

– генетик, научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМНУ, основатель лаборатории DIAGEN. Людмила Гончарова – врач диетолог-иммунолог, двукратный победитель ТВ-проекта «Битва диетологов» на телеканале СТБ, основатель Goncharova Clinic.

– врач диетолог-иммунолог, двукратный победитель ТВ-проекта «Битва диетологов» на телеканале СТБ, основатель Goncharova Clinic. Александр Скороход – кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела сигнальных систем клетки Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

– кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела сигнальных систем клетки Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Глеб Ходоровский – мастер по медитации, опытный тренер по технике mindfulness.

– мастер по медитации, опытный тренер по технике mindfulness. Святослав Ханенко – биохакер, сооснователь и главврач первой в Восточной Европе клиники биохакинга SQLAB.

Эксперты разберут основные инструменты биохакинга и объяснят, в чем связь диеты и долголетия. Отдельно спикеры расскажут, как генетические исследования помогают выявить риски для здоровья, определить параметры усвоения продуктов и составить программу профилактики заболеваний. Кроме того, в докладах речь пойдет о безопасном подходе к спортивным тренировкам, пользе медитации mindfulness и управлении здоровьем с целью повышения продуктивности во всех сферах жизни.

О мерах безопасности на конференции

Чтобы обезопасить гостей, спикеров, участников и спонсоров события от заражения коронавирусом, на Biohacking Conference Kyiv будут соблюдены все требования украинского правительства и Министерства здравоохранения, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

На мероприятии примут в том числе следующие профилактические меры:

Доступ на ивент разрешен только при наличии защитных масок или респираторов.

Температурный скрининг на входе.

Наличие антисептиков в помещениях, где будет проходить событие.

Количество посетителей на конференции ограничено в соответствии с требованиями МЗУ.

Расстояние между стульями для размещения гостей составит не менее 1,5 метра.

Организатор и место проведения

Мероприятие организует международная компания Smile-Expo, которая специализируется на проведении отраслевых ивентов, посвященных инновациям.

Biohacking Conference Kyiv состоится 11 ноября в Киеве в конференц-холле "Оазис".