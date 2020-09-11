Biohacking Conference Kyiv об эффективных способах оптимизации здоровья пройдет 11 ноября

В современном мире стремительного развития технологий нужно много успевать, чтобы быть успешным и оставаться в топе. Особенно важно знать, как сохранять крепкое здоровье и наслаждаться полноценной жизнью, быть продуктивным и выйти за пределы своих возможностей.
Ответы на самые актуальные вопросы о прокачке тела и мозга дадут на первой Biohacking Conference Kyiv, посвященной инновационным способам укрепления здоровья и продления молодости. Событие от Smile-Expo пройдет 11 ноября 2020 года.
На мероприятии выступят ведущие специалисты из разных отраслей: врачи, ученые, геронтологи, биохакеры и многие другие. Среди них:
Эксперты разберут основные инструменты биохакинга и объяснят, в чем связь диеты и долголетия. Отдельно спикеры расскажут, как генетические исследования помогают выявить риски для здоровья, определить параметры усвоения продуктов и составить программу профилактики заболеваний. Кроме того, в докладах речь пойдет о безопасном подходе к спортивным тренировкам, пользе медитации mindfulness и управлении здоровьем с целью повышения продуктивности во всех сферах жизни.
О мерах безопасности на конференции
Чтобы обезопасить гостей, спикеров, участников и спонсоров события от заражения коронавирусом, на Biohacking Conference Kyiv будут соблюдены все требования украинского правительства и Министерства здравоохранения, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
На мероприятии примут в том числе следующие профилактические меры:
Организатор и место проведения
Мероприятие организует международная компания Smile-Expo, которая специализируется на проведении отраслевых ивентов, посвященных инновациям.
Biohacking Conference Kyiv состоится 11 ноября в Киеве в конференц-холле "Оазис".
Подробности и регистрация: kyiv.biohacking.events.