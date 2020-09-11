Biohacking Conference Kyiv про ефективні способи оптимізації здоров’я відбудеться 11 листопада

У сучасному світі стрімкого розвитку технологій потрібно багато встигати, щоб бути успішним і залишатися на вершині. Особливо важливо знати, як зберігати міцне здоров’я та насолоджуватися повноцінним життям, бути продуктивним і вийти за межі своїх можливостей.
Відповіді на найактуальніші запитання про прокачування тіла та мозку дадуть на першій Biohacking Conference Kyiv, присвяченій інноваційним способам зміцнення здоров’я та продовження молодості. Подія від Smile-Expo відбудеться 11 листопада 2020 року.
На заході виступлять провідні фахівці з різних галузей: лікарі, вчені, геронтологи, біохакери та багато інших. З-поміж них:
Експерти розберуть основні інструменти біохакінгу та пояснять, у чому зв’язок дієти та довголіття. Окремо спікери розкажуть, як генетичні дослідження допомагають виявити ризики для здоров’я, визначити параметри засвоєння продуктів і скласти програму профілактики захворювань. Окрім цього, у доповідях мова піде про безпечний підхід до спортивних тренувань, користь медитації mindfulness і керування здоров’ям для підвищення продуктивності у всіх сферах життя.
Про заходи безпеки на конференції
Щоб захистити гостей, спікерів, учасників і спонсорів події від зараження коронавірусом, на Biohacking Conference Kyiv будуть дотримані всі вимоги українського уряду та Міністерства охорони здоров’я, які спрямовані на запобігання поширенню COVID-19.
На заході вживуть такі профілактичні заходи:
Організатор і місце проведення
Захід організовує міжнародна компанія Smile-Expo, яка спеціалізується на проведенні галузевих івентів, що присвячені інноваціям.
Biohacking Conference Kyiv відбудеться 11 листопада в Києві в конференц-холі "Оазис".
Подробиці та реєстрація: kyiv.biohacking.events.