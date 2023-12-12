Binomo або Stockity: яку партнерську програму вибрати

Напевно ви чули про популярні торгові платформи Binomo і Stockity, на яких щодня торгує близько мільйона трейдерів. Якщо ви теж горите бажанням заробити, але не мали справ з трейдингом, зверніть увагу на Affiliate Top, партнерську програму Binomo і Stockity. І не потрібно вибирати, ви можете просувати як одну, так і відразу дві платформи з одного партнерського кабінету. Разом з Affiliate Top ви зможете вибрати найкращий для себе варіант!
Стати партнером Affiliate Top і просувати платформу Binomo або Stockity можна за кілька хвилин. Зареєструйтеся на сайті Affiliate Top, виберіть вподобаний тариф, отримайте партнерське посилання і почніть заробляти! Вхід у партнерку відкриває вам масу можливостей для просування Binomo і Stockity, включно з безкоштовними промо-матеріалами.
Якщо ви вирішили просувати Binomo, то вам доступно два тарифи як партнеру:
1. Revenue Share - дає змогу заробити до 70% від прибутку платформи за кожного реферала, якого ви залучили на Binomo.
2. Turnover Share - дає змогу заробити до 6.5% від щомісячного торгового обороту ваших трейдерів.
Якщо ви вирішили просувати платформу Stockity, то вам доступний тільки один тариф - Turnover Share.
У будь-якому разі, партнерська програма пропонує унікальний шанс заробити на залученні рефералів на платформи Binomo і Stockity. Чим більше активних трейдерів зареєструється за вашим партнерським посиланням, тим вищий ваш потенційний заробіток.
Як партнеру Binomo і Stockity, вам необхідно зробити кілька кроків, щоб залучити потенційних користувачів і підвищити впізнаваність бренду.
Перш ніж просувати Binomo або Stockity, необхідно визначити цільову аудиторію. Обидві платформи в основному орієнтуються на тих, хто цікавиться онлайн-трейдингом. Розуміння потреб, уподобань і больових точок аудиторії допоможе у створенні цільових маркетингових кампаній.
Створіть привабливий і зручний веб-сайт, що містить детальну інформацію про можливості, переваги та послуги Binomo або Stockity. Використовуйте методи пошукової оптимізації (SEO) для поліпшення видимості сайту в результатах пошуку.
Створюйте інформативний і захопливий контент, пов'язаний із трейдингом. Публікуйте пости, статті та керівництва, які просвіщають аудиторію і створюють позитивну репутацію Binomo або Stockity. Крім того, розгляньте можливість створення відеоуроків, вебінарів і подкастів, щоб охопити ширшу аудиторію.
Також використовуйте можливості соціальних мереж для просування Binomo і Stockity. Визначте найактуальніші для цільової аудиторії платформи, як-от Facebook, Instagram, LinkedIn або Twitter, і створіть активну присутність на них. Діліться цікавим контентом, оновленнями ринку, історіями успіху та спеціальними акціями для залучення рефералів на Binomo і Stockity.
Встановіть партнерські відносини з впливовими блогерами, власниками сайтів і авторитетними людьми в соціальних мережах у ніші фінансів і трейдингу. Запропонуйте їм приєднатися до партнерської програми Affiliate Top, у рамках якої вони зможуть отримувати комісійні за кожного користувача, якого вони спрямують на Binomo і Stockity. Ця стратегія допоможе розширити охоплення і залучити потенційних користувачів через довірені джерела.
Інвестуйте в рекламні кампанії, щоб підвищити впізнаваність бренду і залучити цільовий трафік на Binomo або Stockity. Використовуйте рекламу з оплатою за клік (PPC) на таких платформах, як Google Ads, або рекламу в соціальних мережах на таких платформах, як Facebook Ads. Націлюйтеся на конкретні ключові слова, демографічні характеристики та інтереси, щоб охопити найбільш релевантну аудиторію.
Регулярно аналізуйте ефективність ваших маркетингових стратегій. Використовуйте такі інструменти, як Google Analytics, для відстеження відвідуваності сайту, залученості користувачів і коефіцієнтів конверсії. Виявляйте області, що потребують поліпшення, і відповідним чином оптимізуйте маркетингові кампанії для досягнення максимальних результатів.
Просування Binomo і Stockity вимагає комплексного підходу, що поєднує різні маркетингові технології. Розуміння цільової аудиторії, створення цінного контенту, використання соціальних медіа платформ і реалізація ефективних маркетингових стратегій дадуть вам змогу залучити нових трейдерів на ці платформи. Приєднуйтесь до партнерської програми Affiliate Top і почніть заробляти вже сьогодні