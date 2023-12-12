Binomo або Stockity: яку партнерську програму вибрати

Напевно ви чули про популярні торгові платформи Binomo і Stockity, на яких щодня торгує близько мільйона трейдерів. Якщо ви теж горите бажанням заробити, але не мали справ з трейдингом, зверніть увагу на Affiliate Top, партнерську програму Binomo і Stockity. І не потрібно вибирати, ви можете просувати як одну, так і відразу дві платформи з одного партнерського кабінету. Разом з Affiliate Top ви зможете вибрати найкращий для себе варіант!

Як стати партнером Affiliate Top?

Стати партнером Affiliate Top і просувати платформу Binomo або Stockity можна за кілька хвилин. Зареєструйтеся на сайті Affiliate Top, виберіть вподобаний тариф, отримайте партнерське посилання і почніть заробляти! Вхід у партнерку відкриває вам масу можливостей для просування Binomo і Stockity, включно з безкоштовними промо-матеріалами.

Які тарифи доступні партнерам Affiliate Top?

Якщо ви вирішили просувати Binomo, то вам доступно два тарифи як партнеру:

1. Revenue Share - дає змогу заробити до 70% від прибутку платформи за кожного реферала, якого ви залучили на Binomo.

2. Turnover Share - дає змогу заробити до 6.5% від щомісячного торгового обороту ваших трейдерів.

Якщо ви вирішили просувати платформу Stockity, то вам доступний тільки один тариф - Turnover Share.

У будь-якому разі, партнерська програма пропонує унікальний шанс заробити на залученні рефералів на платформи Binomo і Stockity. Чим більше активних трейдерів зареєструється за вашим партнерським посиланням, тим вищий ваш потенційний заробіток.

Як залучити рефералів на Binomo і Stockity?

Як партнеру Binomo і Stockity, вам необхідно зробити кілька кроків, щоб залучити потенційних користувачів і підвищити впізнаваність бренду.

1. Дізнайтеся свою цільову аудиторію

Перш ніж просувати Binomo або Stockity, необхідно визначити цільову аудиторію. Обидві платформи в основному орієнтуються на тих, хто цікавиться онлайн-трейдингом. Розуміння потреб, уподобань і больових точок аудиторії допоможе у створенні цільових маркетингових кампаній.

2. Розвивайте сильну присутність в інтернеті

Створіть привабливий і зручний веб-сайт, що містить детальну інформацію про можливості, переваги та послуги Binomo або Stockity. Використовуйте методи пошукової оптимізації (SEO) для поліпшення видимості сайту в результатах пошуку.

3. Використовуйте контент-маркетинг

Створюйте інформативний і захопливий контент, пов'язаний із трейдингом. Публікуйте пости, статті та керівництва, які просвіщають аудиторію і створюють позитивну репутацію Binomo або Stockity. Крім того, розгляньте можливість створення відеоуроків, вебінарів і подкастів, щоб охопити ширшу аудиторію.

Також використовуйте можливості соціальних мереж для просування Binomo і Stockity. Визначте найактуальніші для цільової аудиторії платформи, як-от Facebook, Instagram, LinkedIn або Twitter, і створіть активну присутність на них. Діліться цікавим контентом, оновленнями ринку, історіями успіху та спеціальними акціями для залучення рефералів на Binomo і Stockity.

Встановіть партнерські відносини з впливовими блогерами, власниками сайтів і авторитетними людьми в соціальних мережах у ніші фінансів і трейдингу. Запропонуйте їм приєднатися до партнерської програми Affiliate Top, у рамках якої вони зможуть отримувати комісійні за кожного користувача, якого вони спрямують на Binomo і Stockity. Ця стратегія допоможе розширити охоплення і залучити потенційних користувачів через довірені джерела.

4. Не забувайте про рекламу

Інвестуйте в рекламні кампанії, щоб підвищити впізнаваність бренду і залучити цільовий трафік на Binomo або Stockity. Використовуйте рекламу з оплатою за клік (PPC) на таких платформах, як Google Ads, або рекламу в соціальних мережах на таких платформах, як Facebook Ads. Націлюйтеся на конкретні ключові слова, демографічні характеристики та інтереси, щоб охопити найбільш релевантну аудиторію.

5. Аналізуйте й оптимізуйте

Регулярно аналізуйте ефективність ваших маркетингових стратегій. Використовуйте такі інструменти, як Google Analytics, для відстеження відвідуваності сайту, залученості користувачів і коефіцієнтів конверсії. Виявляйте області, що потребують поліпшення, і відповідним чином оптимізуйте маркетингові кампанії для досягнення максимальних результатів.

Просування Binomo і Stockity вимагає комплексного підходу, що поєднує різні маркетингові технології. Розуміння цільової аудиторії, створення цінного контенту, використання соціальних медіа платформ і реалізація ефективних маркетингових стратегій дадуть вам змогу залучити нових трейдерів на ці платформи. Приєднуйтесь до партнерської програми Affiliate Top і почніть заробляти вже сьогодні