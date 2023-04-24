Бінанс для новачків: TU оновили детальний гайд

Криптовалютна біржа Binance існує з 2017 року, і для багатьох сучасних трейдерів подорож у світ цифрових валют почалася саме з неї. Платформа має в своєму розпорядженні один з найбільших пулів криптовалют, високу ліквідність і рекордні обсяги торгів разом з низькими комісіями.

Для тих, хто хотів би долучитися до торгівлі на Binance та почати користуватися її перевагами, фінансові аналітики Traders Union опублікували докладний гайд, в якому розповідають, які умови на Бінанс для новачків. Стаття містить покроковий посібник зі створення та верифікації профілю на Binance та корисні поради для трейдерів.

Короткий зміст нового гайду від TU

У посібнику експертів Traders Union піднято та роз'яснено наступні теми:

реєстрація на Binance (Покрокове керівництво);

верифікація облікового запису;

особливості торгівлі на Binance;

рекомендації, як знизити торгові витрати;

методи отримання пасивного доходу на Бінанс;

особливості реферальної програми.

У TU дали корисні поради охочим зареєструватися на Binance. Нижче наведено деякі з них.

Прискорення верифікації

Реєстрація на Binance – процес досить простий та інтуїтивно-зрозумілий, стверджують експерти Traders Union. А от верифікація може тривати деякий час. Не варто переживати, якщо технічна підтримка не надіслала повідомлення про те, що обліковий запис підтверджено, відразу. Цей процес може зайняти 1-2 дні (офіційно біржа заявляє, що до 10 днів, проте таке зволікання – велика рідкість). Для прискорення процесу верифікації рекомендується проходити його через мобільний додаток платформи.

Безпека та зниження ризиків

У торгівлі криптовалютою безпека понад усе. Причому це стосується як безпеки цифрових активів, так і безпеки особистих даних. Щоб уникнути протиправних дій з боку зловмисників, злому фінансового облікового запису або втрати доступу до нього, експерти Traders Union радять використовувати двофакторну аутентифікацію. Зберігати монети рекомендується у холодному гаманці Бінанс. Перед тим, як розпочати торгівлю на реальному ринку, експерти рекомендують використовувати демо-рахунок. Він буде корисний навіть досвідченим трейдерам, коли їм потрібно протестувати нову стратегію, не кажучи вже про новачків, які тільки-но вчаться торгувати.

Зниження торгових витрат

Найпростіший і найпопулярніший спосіб знизити торгові витрати на Binance - придбати нативний коін (BNB). З його допомогою можна не лише знизити комісії, а й отримати доступ до ексклюзивних функцій на біржі.

Щоб допомогти трейдеру заощадити час та розібратися, підходить йому біржа Binance або краще пошукати іншу, експерти Traders Union окремо опублікували огляд Binance, де вказано докладну інформацію про Binance та реальні відгуки трейдерів.