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Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова

Фото: Binance блокирует аккаунты родственников кремлевских чиновников (flickr.com Marco Verch)
Автор: Артем Горовенко

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance заблокировала аккаунты дочерей министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Таким образом, они не смогут переводить или торговать криптоактивами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:

  • Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова;
  • Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова;
  • Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с кражей биткойнов с биржи WEX.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что криптобиржа Binance тайно сотрудничала с Федеральной службой безопасности России.

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