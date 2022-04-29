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Binance заблокував криптогаманці дочок Лаврова і Пєскова

Фото: Binance блокує акаунти родичів кремлівських чиновників (flickr.com Marco Verch)
Автор: Артем Горовенко

Одна з найбільших кріптовалютних бірж світу Binance заблокувала акаунти дочок міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Таким чином, вони не зможуть переводити або торгувати криптоактивами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників:

  • Поліни Ковальової, падчерки Сергія Лаврова;
  • Єлизавети Пєскової, дочки Дмитра Пєскова;
  • Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який знаходиться під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний з крадіжкою біткойнів з біржі WEX.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що кріптобіржа Binance таємно співпрацювала з Федеральною службою безпеки Росії.

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