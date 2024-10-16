BIM-технології хочуть зробити обов‘язковими для об‘єктів, що відновлюють за державний кошт, - Шуляк

За її словами, впровадження в Україні будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) буде фаховою підтримкою принципів прозорості і підзвітності процесів з відбудови і відновлення України. Але для цього потрібно закріпити їх використання на обов‘язковому рівні для випадків, коли йдеться про відновлення об‘єктів за бюджетні кошти, або за кошти міжнародних партнерів.

"У Верховній Раді вже є законопроект щодо цього, він вже пройшов перше читання і зараз над ним продовжується робота відповідна робота з Міністерством відновлення. І я впевнена, що все ж таки для об'єктів, які фінансуються за державні кошти, або за кошти міжнародних партнерів, нам вдасться змінити підходи і використання BIM-технологій стануть обов'язковими", - наголосила Шуляк.

За допомогою BIM, пояснила вона, можна моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об'єкт, якісно контролювати роботу на всіх етапах, уникнути колізій у проєктах, значно скоротити вартість будівництва, раціонально використовувати ресурси.

"У більшості розвинених країн світу вже активно застосовують BIM-технології під час проєктування об'єктів будівництва. Наприклад, з їх застосуванням зведено Шанхайську вежу, Олімпійський стадіон у Баку, Стамбульський аеропорт. Українська будівельна галузь поки що має не дуже високий рівень цифровізації, BIM-технології досі комплексно застосовували у своїй діяльності лічені організації", - зазначила вона.

Нардепка ще раз підкреслила, що використання BIM-технологій, включно з розрахунком вартості життєвого циклу об'єкта, якщо його споруджують за бюджетні кошти або під держгарантії, має стати обов'язковим в Україні. Вона додала, що окрім обов‘язковості використання BIM-технологій, потрібно закріпити на законодавчому рівні обов'язкове використання під час відновлення на рівні всіх громад системи DREAM. Наразі вже готові напрацювання до законопроєкту “Про основні засади відновлення”, у якому прописана ця норма.

Нагадаємо, у липні 2022 року Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №6383 про цифровізацію будівельної галузі та впровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM) – це віртуальне будівництво об’єкта, яке можливо реалізувати ще задовго до його фактичного завершення. Воно деталізує всі фізичні, технічні, технологічні, часові, екологічні та вартісні характеристики об’єкта.

Автори законопроєкту зазначали, що серед переваг використання BIM-технологій для будівельної галузі є коротші терміни розроблення проєктної документації, зменшення ймовірності помилок при проєктуванні можливості швидкого надання інформації щодо результатів досліджень і випробувань, проєктної документації та звітів в електронному вигляді зацікавленим сторонам.



