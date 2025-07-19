Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно
Во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. В то же время в регионе исчезло электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Днем 19 июля над оккупированным Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция, появился большой столб дыма.
По сообщениям из соцсетей, дым был виден на десятки километров. Одновременно стало известно о якобы полном обесточивании всей Запорожской области.
"Произошло отключение подачи электроэнергии потребителям в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе Запорожской области. Причины отключения уточняются", - написал председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.
По состоянию на 14:00 зафиксировано значительное уменьшение задымления. Что именно горело - до сих пор неизвестно.
Редакция РБК-Украина обратилась за комментариями в Министерство энергетики и "Энергоатома".
В пресс-службах отметили, что украинская сторона выясняет информацию о возможном инциденте на оккупированной Запорожской АЭС.
В российских СМИ пишут, что в Энергодаре в результате обстрела начался лесной пожар, "въезд в город стал опасным".
Ранее сообщалось, что на расстоянии нескольких сотен метров от ЗАЭС также якобы были зафиксированы разрывы снарядов.
Ситуация на Запорожской АЭС
Запорожскую атомную электростанцию российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор оккупанты систематически нарушают нормы безопасной эксплуатации ядерного объекта, что создает постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории станции они разместили военную технику и личный состав.
Во время однодневного визита в Киев гендиректор МАГАТЭ заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.
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