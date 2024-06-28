Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу: чи вплине це на безпеку

Ситуація із ЗАЕС

Запорізька АЕС розташована в Енергодарі Запорізької області. Місто разом із ЗАЕС було окуповано 2022 року під час масштабного вторгнення РФ в Україну.

З того часу окупанти нехтують безпековими заходами на станції, зберігають там техніку, тримають особовий склад. Через таку діяльність загарбників, ЗАЕС уже неодноразово відключалася від енергосистеми України.

Крім того, серйозна небезпека для функціонування станції виникла після того, як російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023 року.

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