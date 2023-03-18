Біля узбережжя Еквадору стався землетрус магнітудою 6,9

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes .

Місцева влада не повідомляє про жертв і постраждалих внаслідок стихії. Водночас у соціальних мережах з'являються кадри про руйнування.

Раніше повідомлялося, що 14 березня біля узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

Перед цим, 12 березня, в Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

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