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Возле Торецка штурмовые группы РФ проникли в боевые порядки ВСУ, их уничтожают

Торецк, Пятница 10 января 2025 09:43
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Возле Торецка штурмовые группы РФ проникли в боевые порядки ВСУ, их уничтожают Фото: под Торецком штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские штурмовые группы проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Врага обнаруживают и уничтожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как отмечается, на Краматорском и Торецком направлениях войска РФ атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы.

"Для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику, которая была уничтожена. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

Возле Торецка штурмовые группы РФ проникли в боевые порядки ВСУ, их уничтожают

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировано 161 боестолкновение. Больше всего боевых столкновений произошло в районе Покровска, Курахово и в Курской области.

Также активные боевые действия продолжаются на Краматорском, Торецком и Лиманском направлениях. В Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Силы обороны сообщали о разрушении некоторых позиций.

По словам представителей Сил обороны, враг пытается избежать городских боев в Покровске. Несмотря на тяжелые бои, в городе остается более 7 тысяч жителей.

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