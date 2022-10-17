UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля Стамбула судно, яке йшло в Україну за зерном, потрапило в аварію

Фото: біля Стамбула судно, яке йшло в Україну зерном, потрапило в аварію (marinetraffic.com)
Автор: Константин Широкун

У Мармуровому морі, поблизу Стамбула, балкер NEW HORIZON, що прямував за агропродукцією до Одеси, зіштовхнувся із вантажним судном LADY NURGUL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FleetMon.

"Балкер NEW HORIZON зіткнувся з вантажним судном LADY NURGUL біля маяка Ахіркапи, Стамбул, Мармурове море приблизно о 13:45 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно NEW HORIZON випливало з Анкоріджу, США, до Чорного моря – в Україну – для навантаження зерном. Після зіткнення балкер став на якір. Судно LADY NURGUL, яке прибуло з Поті, Грузія, також залишилося на якорі після зіткнення, і незабаром має продовжити свій рейс до Італії.

Наразі невідомо, наскільки серйозні пошкодження зазнали суду внаслідок зіткнення.

Раніше стало відомо, що угоду щодо "зернового коридору", термін дії якої спливає 22 листопада, мають намір продовжити і далі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

Також нагадаємо, що 123 млн осіб або 12% населення країн Африки на південь від Сахари стикаються з гострою нестачею продовольства через війну, посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СтамбулТурция