Біля Стамбула судно, яке йшло в Україну за зерном, потрапило в аварію
У Мармуровому морі, поблизу Стамбула, балкер NEW HORIZON, що прямував за агропродукцією до Одеси, зіштовхнувся із вантажним судном LADY NURGUL.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FleetMon.
"Балкер NEW HORIZON зіткнувся з вантажним судном LADY NURGUL біля маяка Ахіркапи, Стамбул, Мармурове море приблизно о 13:45 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судно NEW HORIZON випливало з Анкоріджу, США, до Чорного моря – в Україну – для навантаження зерном. Після зіткнення балкер став на якір. Судно LADY NURGUL, яке прибуло з Поті, Грузія, також залишилося на якорі після зіткнення, і незабаром має продовжити свій рейс до Італії.
Наразі невідомо, наскільки серйозні пошкодження зазнали суду внаслідок зіткнення.
Раніше стало відомо, що угоду щодо "зернового коридору", термін дії якої спливає 22 листопада, мають намір продовжити і далі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.
Також нагадаємо, що 123 млн осіб або 12% населення країн Африки на південь від Сахари стикаються з гострою нестачею продовольства через війну, посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.
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