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Біля Стамбула судно, яке йшло в Україну за зерном, потрапило в аварію

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Анкара, Понеділок 17 жовтня 2022 16:57
Біля Стамбула судно, яке йшло в Україну за зерном, потрапило в аварію Фото: біля Стамбула судно, яке йшло в Україну зерном, потрапило в аварію (marinetraffic.com)
Автор: Константин Широкун

У Мармуровому морі, поблизу Стамбула, балкер NEW HORIZON, що прямував за агропродукцією до Одеси, зіштовхнувся із вантажним судном LADY NURGUL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FleetMon.

"Балкер NEW HORIZON зіткнувся з вантажним судном LADY NURGUL біля маяка Ахіркапи, Стамбул, Мармурове море приблизно о 13:45 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно NEW HORIZON випливало з Анкоріджу, США, до Чорного моря – в Україну – для навантаження зерном. Після зіткнення балкер став на якір. Судно LADY NURGUL, яке прибуло з Поті, Грузія, також залишилося на якорі після зіткнення, і незабаром має продовжити свій рейс до Італії.

Наразі невідомо, наскільки серйозні пошкодження зазнали суду внаслідок зіткнення.

Біля Стамбула судно, яке йшло в Україну за зерном, потрапило в аварію

Раніше стало відомо, що угоду щодо "зернового коридору", термін дії якої спливає 22 листопада, мають намір продовжити і далі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

Також нагадаємо, що 123 млн осіб або 12% населення країн Африки на південь від Сахари стикаються з гострою нестачею продовольства через війну, посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

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Стамбул Турция
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