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Возле Стамбула судно, которое шло в Украину за зерном, попало в аварию

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Анкара, Понедельник 17 октября 2022 16:57
Возле Стамбула судно, которое шло в Украину за зерном, попало в аварию Фото: возле Стамбула судно, которое шло в Украину по зерно, попало в аварию (marinetraffic.com)
Автор: Константин Широкун

В Мраморном море, близ Стамбула, балкер NEW HORIZON, следовавший за агропродукцией в Одессу, столкнулся с грузовым судном LADY NURGUL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FleetMon.

"Балкер NEW HORIZON столкнулся с грузовым судном LADY NURGUL возле маяка Ахыркапы, Стамбул, Мраморное море, примерно в 13:45 16 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно NEW HORIZON следовало из Анкориджа, США, в Черное море – в Украину – для погрузки зерном. После столкновения балкер стал на якорь. Судно LADY NURGUL, прибывшее из Поти, Грузия, также осталось на якоре после столкновения, и вскоре должно продолжить свой рейс в Италию.

На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получили суда в результате столкновения.

Возле Стамбула судно, которое шло в Украину за зерном, попало в аварию

Ранее стало известно, что соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого истекает 22 ноября, намерены продлить и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.

Также напомним, что 123 млн человек или 12% населения стран Африки к югу от Сахары сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за войны, усиления беспорядков и засухи в некоторых частях континента.

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