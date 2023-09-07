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Біля російського Брянська пролунали вибухи, повідомляють про знищення БПЛА

Четвер 07 вересня 2023 08:02
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Біля російського Брянська пролунали вибухи, повідомляють про знищення БПЛА Фото: біля російського Брянська пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Біля Брянська в РФ пролунало кілька вибухів, повідомляють про знищення одразу трьох невідомих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Mash.

"Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці, - заявив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Вибухи у Росії 7 вересня

У низці регіонів Росії вночі 7 вересня лунали вибухи. Так, у російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ЮВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів, вибито вікна у трьох будинках. Також постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився.

Також сьогодні вночі у Раменському міському окрузі Московської області РФ нібито було знищено невідомий дрон. На місці події у житловій багатоповерхівці вилетіли вікна, також пошкоджено декілька автомобілів.

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