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Біля річок і не лише. У Херсонській області запровадили низку заборон на пересування

Фото: у Херсонській області ввели обмеження для цивільних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області цивільним заборонили відвідувати прибережні території річок та місця зведення фортифікацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

За його словами, сьогодні, 26 квітня, відбулося чергове засідання Ради оборони Херсонської області. У його ході було ухвалено важливі рішення для захисту цивільних.

 

Зокрема, тепер заборонено :

  • відвідувати прибережні території вздовж правого берега рік Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова;
  • відвідувати території, де збудовано або продовжується будівництво фортифікацій, у тому числі вздовж берега річок.

Також, як зазначив Прокудін, в області цивільним заборонили їздити трасою Т-04-03 Мар'янське - Берислав - /Р-47/ на ділянці км 14 - км 71. Об'їзд організують трасою Т-22-07-/Т-04- 03/ Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав.

"Жителі Херсонської області, неухильно дотримуйтесь цих обмежень, адже від цього залежить ваше здоров'я та життя", - наголосив глава ОВА.

Обмеження у Херсонській області

Варто зауважити, що Херсонська область є прифронтовою. Її лівобережна частина все ще перебуває під контролем російських окупантів.

У зв'язку із цим населені пункти регіону часто обстрілює ворог. Для цього він може використовувати артилерію та інше озброєння малого радіусу дії.

У лютому в Херсонській області іноземним волонтерам заборонили в'їзд до низки населених пунктів. Це сталося після того, як у Бериславі від рук росіян загинули два громадяни Франції.

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