Біля річок і не лише. У Херсонській області запровадили низку заборон на пересування

Обмеження у Херсонській області

Варто зауважити, що Херсонська область є прифронтовою. Її лівобережна частина все ще перебуває під контролем російських окупантів.

У зв'язку із цим населені пункти регіону часто обстрілює ворог. Для цього він може використовувати артилерію та інше озброєння малого радіусу дії.

У лютому в Херсонській області іноземним волонтерам заборонили в'їзд до низки населених пунктів. Це сталося після того, як у Бериславі від рук росіян загинули два громадяни Франції.

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