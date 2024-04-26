Возле рек и не только. В Херсонской области ввели ряд запретов на передвижение

Ограничения в Херсонской области

Стоит заметить, что Херсонская область является прифронтовой. Ее левобережная часть все еще находится под контролем российских оккупантов.

В связи с этим населенные пункты региона часто обстреливает враг. Для этого он может использовать артиллерию и другое вооружение малого радиуса действия.

В феврале в Херсонской области иностранным волонтерам запретили въезд в ряд населенных пунктов. Это произошло после того, как в Бериславе от рук россиян погибли два гражданина Франции.

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