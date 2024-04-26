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Возле рек и не только. В Херсонской области ввели ряд запретов на передвижение

Фото: в Херсонской области ввели ограничения для гражданских (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, сегодня, 26 апреля, состоялось очередное заседание Совета обороны Херсонской области. В его ходе были приняты важные решения для защиты гражданских. 

 

В частности, теперь запрещено:

  • посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая;
  • посещать территории, где построены или продолжается строительство фортификаций, в том числе вдоль берега рек. 

Также, как отметил Прокудин, в области гражданским запретили ездить по трассе Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд организуют по трассе Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Великая Александровка - Берислав.

"Жители Херсонской области, неукоснительно соблюдайте эти ограничения, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь", - подчеркнул глава ОВА. 

Ограничения в Херсонской области

Стоит заметить, что Херсонская область является прифронтовой. Ее левобережная часть все еще находится под контролем российских оккупантов.

В связи с этим населенные пункты региона часто обстреливает враг. Для этого он может использовать артиллерию и другое вооружение малого радиуса действия.

В феврале в Херсонской области иностранным волонтерам запретили въезд в ряд населенных пунктов. Это произошло после того, как в Бериславе от рук россиян погибли два гражданина Франции.

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