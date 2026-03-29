ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ

22:30 29.03.2026 Нд
2 хв
На час пошукової операції в аеропорту введено обмеження на зліт і посадку
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У неділю, 29 березня, біля літака президента США Дональда Трампа був помічений дрон. Для його пошуку в небо підняли вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Fox News Ніка Сортора в соцмережі Х.

"У Вест-Палм-Біч направлено вертольоти для розслідування інциденту вторгнення дронів поблизу літака Air Force One (так званий борт американських президентів - ред.)", - написав він.

За словами журналіста, в аеропорту поки що ввели обмеження на зліт і посадку доти, доки вертольоти не проведуть пошуки в цьому районі.

"Моліться щодня про безпеку 47-го", - додав Нік Сортор, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що на Дональда Трампа неодноразово були здійснені спроби замаху. Найвідоміший випадок стався на одному з передвиборчих мітингів влітку 2024 року, коли Трампу з гвинтівки прострелили вухо.

Також у жовтні 2025 року стало відомо, що Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку", з якої була можливість бачити місце виходу президента з літака. Точка була неподалік від міжнародного аеропорту Палм-Біч.

Крім того, у лютому цього року в США засудили чоловіка до довічного терміну за те, що той у 2024 році намагався застрелити Трампа на полі для гольфу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Президент Дрони
Новини
Ажіотаж на кордоні: у ДПСУ назвали причину черг на в'їзд в Україну і дали пораду
Аналітика
