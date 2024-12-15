Біля Піщаного відбувся великий зустрічний бій, ЗСУ змусили росіян втекти, - DeepState

За даними аналітиків проекту, російські загарбники на Покровському напрямку біля Піщаного розпочали висування своїх штурмових груп з метою окупації села.

"Так співпало, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко", - йдеться в публікації.

Н.п. Шевченко, згідно з даними експертів DeepState, поміщений у "червону" зону на карті бойових дій, тобто контролюється окупантами.

"Орієнтовні сили обох сторін були рівні. Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка", - йдеться в публікації.

Ситуація на фронті і бої на Покровському напрямку

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні 14 грудня, на фронті з початку доби вже відбулося 276 бойових зіткнень.

Що стосується Покровського напрямку, то тут бійці ЗСУ зупинили 41 штурмову дію ворога, і ще 7 боїв - досі тривають. У військовому командуванні зазначили, що на цьому напрямку окупанти загалом атакували у районах н.п. Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка.

В Силах оборони розповіли, що за добу, за попередніми даними, на Покровському напрямку були знешкоджені понад 400 російських загарбників, з них 160 - безповоротно.

Також ворог втратив 1 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки і 3 мотоцикли. Був також пошкоджений 1 танк, 1 ББМ та 1 автомобіль росіян.

Додамо, за даними CNN, посаду керівника ОТУ "Донецьк" замість генерала Олександра Луценка обійняв бригадний генерал Олександр Тарнавський. Це відбулося на тлі російського наступу в районі Покровська.