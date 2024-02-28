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Біля острова Зміїний стався землетрус

Зміїний, Середа 28 лютого 2024 23:47
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Біля острова Зміїний стався землетрус Фото: біля острова Зміїний стався землетрус (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Фахівці головного центру спеціального контролю побачили землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався приблизно о 19 годині. Фахівці центру оцінили його як слабке та надали 2,7 балів за шкалою Ріхтера.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Чорному морі, 17 км на південь від острова Зміїний, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.", - написали в центрі.

Землетруси в Україні

Раніше ми писали, що фахівці у середині лютого зафіксували землетрус у Тернопільській області.

До речі, на початку лютого фахівці виявили землетрус у Карпатах.

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