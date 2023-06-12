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Біля окупованого Бердянська зранку пролунали вибухи

Фото: біля окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи 12 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Біля тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області повідомляють про вибухи у понеділок, 12 червня. Вони пролунали не в самому місті, а у селах Бердянського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"У Бердянську тривога! За межами міста чули звук вибуху!" - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відомо, що вибух чули з боку Приморська. Також звук вибуху було чути поблизу села Андрівка, у Бердянському районі.

Вибухи на окупованій частині Запорізької області

Російські війська захопили частину Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Наразі під контролем окупантів знаходяться кілька великих міст регіону – Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар.

Попри захоплення вказаних міст, там постійно відбуваються вибухи. Так, у тимчасово окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня. Епіцентром НС стала північна частина міста.

Для довідки

Андрівка - село у Бердянському районі Запорізької області, центр сільської громади. Розташоване за 45 км на північ від районного центру та за 25 км від найближчої залізничної станції Єлизаветівки Придніпровської залізниці.

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Бердянськвибухи