Возле одной из резиденций Путина сбили беспилотник, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

По данным российского издания, дрон уничтожили над селом Завидово в Тверской области. Населенный пункт расположен возле села Козлово, в районе которого находится государственная резиденция "Русь" главы Кремля.

Фото: Завидово и Козлово на карте (нажмите, чтобы увеличить)

При этом расстояние между Козлово и Завидово - около 15 километров.

Падение дронов возле поместья Путина

Напомним, еще 30 мая в СМИ появилась информация о том, что Москву якобы атаковали дроны. Тогда журналисты писали, что беспилотники упали возле поместий диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

При этом 3 мая неизвестные беспилотники ударили по Кремлю. Российские власти сразу же начали обвинять Украину в атаке.