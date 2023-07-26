UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля Нідерландів загорівся вантажний корабель з автівками: є жертва та поранені

Фото: біля Нідерландів загорівся вантажний корабель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Біля узбережжя Нідерландів 26 липня загорілося вантажне судно. Корабель перевозив 3 тисячі автівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Корабель Fremantle Highway прямував з німецького Бремергафена до Порт-Саїда в Єгипті. Берегова охорона Нідерландів повідомила, що судно спалахнуло у Північному морі, за 30 км від нідерландського острова Амеланд.

Ймовірною причиною пожежі стало загоряння в одному з 25 електромобілів. Вогонь швидко перекинувся на інші автівки.

На борту Fremantle Highway перебувало 23 особи. Семеро з них організовано зістрибнули з судна, після чого їх врятували. Решту людей евакуювали гелікоптером.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є жертва та декілька поранених.

Члени екіпажу намагалися самостійно загасити пожежу, але вогонь поширювався занадто швидко. Тому берегова охорона не висадила рятувальників на судно. Пожежу намагаються загасити з рятувальних суден, щоб не дати кораблю піти на дно.

Нагадаємо, наразі у Греції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Влада оголосила про евакуацію жителів розташованих поруч населених пунктів.

Вчора під час гасіння пожежі на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКорабельна аварія