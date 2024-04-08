Біля Мозамбіка затонув пором, загинули понад 90 людей

Чиновники провінції Нампула заявили, на борту порома могло перебувати 130 осіб. Зазначається, що п'ятьох людей вдалося врятувати після аварії судна.

За словами державного секретаря Нампули Хайме Нето, люди рятувалися від спалаху холери. Він додав, що серед загиблих внаслідок катастрофи багато дітей.

"Оскільки човен був переповнений і непридатний для перевезення пасажирів, він затонув", - сказав Нето.

Вірогідно, судно прямувало з Лунга на острів Мозамбік біля узбережжя Нампули.

Біля Мозамбіка затонув пором з великою кількістю людей на борту (фото: скрін google.com/maps)

Зазначимо, що за даними ЮНІСЕФ, спалах холери на Мозамбіку є найгіршим за останні 25 років. Провінція Нампула була однією з найбільш постраждалих від хвороби. При цьому з січня минулого року холера значно поширилася на кілька країн на півдні Африки.

Влада Мозамбіку повідомляла про 13 700 підтверджених випадків холери і 30 смертей.