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Біля мітингу Трампа поліція затримала чоловіка із зарядженою зброєю

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу кандидат у президенти США Дональд Трамп провів черговий мітинг. Поруч із місцем проведення поліція затримала чоловіка, у якого була заряджена зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як пише видання, чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом та боєприпасами у своєму автомобілі заарештували на пропускному пункті мітингу біля Трампа у Південній Каліфорнії.

У департаменті шерифа округу Ріверсайд заявили, що підозрюваним виявився 49-річний житель Лас-Вегаса, який перебував за кермом чорного позашляховика і був зупинений співробітниками поліції у місті Коачелла (на схід від Лос-Анджелеса).

За даними департаменту, чоловіка було заарештовано за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності.

"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу", - йдеться у заяві.

Пізніше того дня чоловіка відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер підозрюваний має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.

Associated Press додало, що після інциденту представників ЗМІ, а також власників VIP-квитків направили через кілька перехресть, на яких чергували співробітники правоохоронних органів штату та місцевої влади, після чого вони прибули на великий трав'янистий майданчик, де водіїв попросили відкрити капоти та багажники, а кожен автомобіль був доглянутий офіцером К-9.

Інших власників спільних квитків направили на майданчик приблизно за 3 милі від місця проведення мітингу, де їх посадили в автобуси та відвезли на місце.

Штаб Трампа не одразу відреагував прокоментувати арешт.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно щонайменше один, якщо не два замахи за час передвиборчих перегонів.

Перший раз під час проведення мітингу в Батлері (штат Пенсільванія) 13 липня. Тоді йому прострелили вухо. Другий раз 15 вересня, коли Трамп грав у гольф у своєму клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида). Того дня поруч з екс-президентом пролунали постріли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп в інтерв'ю Fox News запропонував у день президентських виборів задіяти армію для боротьби з "внутрішнім ворогом". Він заявив, що його турбує не хаос з боку його прихильників або іноземних діячів, а "радикальні ліві безумці".

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