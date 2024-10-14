Біля мітингу Трампа поліція затримала чоловіка із зарядженою зброєю

У суботу кандидат у президенти США Дональд Трамп провів черговий мітинг. Поруч із місцем проведення поліція затримала чоловіка, у якого була заряджена зброя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом та боєприпасами у своєму автомобілі заарештували на пропускному пункті мітингу біля Трампа у Південній Каліфорнії.
У департаменті шерифа округу Ріверсайд заявили, що підозрюваним виявився 49-річний житель Лас-Вегаса, який перебував за кермом чорного позашляховика і був зупинений співробітниками поліції у місті Коачелла (на схід від Лос-Анджелеса).
За даними департаменту, чоловіка було заарештовано за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності.
"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу", - йдеться у заяві.
Пізніше того дня чоловіка відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер підозрюваний має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.
Associated Press додало, що після інциденту представників ЗМІ, а також власників VIP-квитків направили через кілька перехресть, на яких чергували співробітники правоохоронних органів штату та місцевої влади, після чого вони прибули на великий трав'янистий майданчик, де водіїв попросили відкрити капоти та багажники, а кожен автомобіль був доглянутий офіцером К-9.
Інших власників спільних квитків направили на майданчик приблизно за 3 милі від місця проведення мітингу, де їх посадили в автобуси та відвезли на місце.
Штаб Трампа не одразу відреагував прокоментувати арешт.
Нагадаємо, що на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно щонайменше один, якщо не два замахи за час передвиборчих перегонів.
Перший раз під час проведення мітингу в Батлері (штат Пенсільванія) 13 липня. Тоді йому прострелили вухо. Другий раз 15 вересня, коли Трамп грав у гольф у своєму клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида). Того дня поруч з екс-президентом пролунали постріли.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп в інтерв'ю Fox News запропонував у день президентських виборів задіяти армію для боротьби з "внутрішнім ворогом". Він заявив, що його турбує не хаос з боку його прихильників або іноземних діячів, а "радикальні ліві безумці".
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