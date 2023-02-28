Біля Мар'їнки в одному бою десантник з Javelin знищив 5 танків та три БМП (відео)

Так, днями противник вдався до масованого штурму українських позицій в районі Мар'їнки.

"Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниць бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх.

"Усього в цьому важкому бою було знищено п'ять танків і сім БМП противника", - додали десантники.