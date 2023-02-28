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Біля Мар'їнки в одному бою десантник з Javelin знищив 5 танків та три БМП (відео)

Фото: біля Мар'їнки в одному бою десантник з Javelin знищив 5 танків та три БМП (facebook com pressjfo news)
Автор: Наталія Гурковська

В одному бою десантник знищив вісім одиниць бронетехніки противника - п'ять танків та три БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Так, днями противник вдався до масованого штурму українських позицій в районі Мар'їнки.

"Вміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниць бронетехніки, серед яких було 5 танків та 3 БМП противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, справу довершила артилерія бригади, яка нанесла потужне вогневе ураження по іншій бронетехніці противника. Крім того, влучний вогонь зі стрілецької зброї, яким десантники зустріли ворожу піхоту, не залишив противнику жодних шансів на успіх.

"Усього в цьому важкому бою було знищено п'ять танків і сім БМП противника", - додали десантники.

Як повідомлялося, основні зусилля Росія зараз зосереджується на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому росіяни посилюють тиск на лінії фронту у Луганській області, а біля Вугледара навпаки - зменшують темпи наступу.

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