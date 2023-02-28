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У Марьинки в одном бою десантник из Javelin уничтожил 5 танков и три БМП (видео)

Фото: у Марьинки в одном бою десантник из Javelin уничтожил 5 танков и три БМП (facebook com pressjfo news)
Автор: Наталия Гурковская

В одном бою десантник уничтожил восемь единиц бронетехники противника - пять танков и три БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, на днях противник прибег к массированному штурму украинских позиций в районе Марьинки.

"Умело применяя маневр, постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил 8 единиц бронетехники, среди которых было 5 танков и 3 БМП противника", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, дело завершила артиллерия бригады, нанесшей мощное огневое поражение по другой бронетехнике противника. Кроме того, точный огонь из стрелкового оружия, которым десантники встретили вражескую пехоту, не оставил противнику никаких шансов на успех.

"Всего в этом тяжелом бою было уничтожено пять танков и семь БМП противника", - добавили десантники.

Как сообщалось, основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом россияне усиливают давление на линии фронта в Луганской области, а возле Угледара наоборот - сбавляют темпы наступления.

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