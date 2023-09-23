UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біля КМДА відбулася зустріч депутатів з киянами

Фото: біля КМДА відбулася зустріч депутатів з киянами (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Підтримка столицею ЗСУ має і надалі посилюватися, попри бюрократичні та політичні перешкоди. Про це йшлося на спільній зустрічі депутатів Київради разом з громадою під стінами Київради в суботу, 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Як зазначив під час зустрічі з ініціативною групою киян секретар Київради Володимир Бондаренко, підтримка ЗСУ з боку міста полягає у виділенні коштів на закупівлю дронів, спорядження, забезпечення першочергових потреб військових частин тощо.

"Понад 4,6 млрд грн вже витратив Київ на безпеку, оборону та забезпечення захисників та їх родин з 24 лютого 2022 року. З них: майже 3,5 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій; понад 700 млн грн на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям; 439 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їхніх сімей", - зазначив Володимир Бондаренко.

Він нагадав, що Київрада на цей рік передбачила на підтримку військових загалом 5 млрд грн. Ще понад 2 млрд грн Київ вже витратив на усунення наслідків російської агресії.

Бондаренко також підкреслив, що від ситуації в столиці та стану міського господарства багато в чому залежить ситуація в країні. І в питанні підтримки ЗСУ має бути максимальна взаємодія місцевої, центральної влади та громадськості.

"Важливо, щоб місто жило і працювало на перемогу. Треба зважено підходити до рішень щодо підтримки життєдіяльності міста. Критична інфраструктура, центри ухвалення  рішень, комунікації, шляхи сполучення та багато іншого - все це необхідно підтримувати в належному стані. Тому бюджетне забезпечення цих напрямків має також бути на необхідному рівні", - підкреслив Володимир Бондаренко.

Як зазначив депутат Київради Дмитро Білоцерковець, учасники акції також обговорили питання законопроекту №10037, який пропонує переспрямувати "військовий" ПДФО з місцевих бюджетів у державний.

"Натомість, ми пропонуємо зняти законодавчі обмеження, що забороняють місцевій владі напряму робити закупівлі в інтересах військових підрозділів", - зазначив депутат.

Відповідний проект закону, за його словами, внесений на розгляд парламенту, проте законодавці його ухвалювати не поспішають, а прагнуть забрати у громад податкові надходження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА