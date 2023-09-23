Возле КГГА состоялась встреча депутатов с киевлянами

Как отметил во время встречи с инициативной группой киевлян секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, поддержка ВСУ со стороны города заключается в выделении средств на закупку дронов, снаряжение, обеспечение первоочередных потребностей воинских частей.

"Более 4,6 млрд грн уже потратил Киев на безопасность, оборону и обеспечение защитников и их семей с 24 февраля 2022 года. Из них: почти 3,5 млрд грн ушло в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности военных частей города, выполняющих боевые задания на передовой; более 700 млн грн на выплату материальной помощи защитникам и их семьям; 439 млн грн направлено на обеспечение квартирами защитников, их семей", - отметил Владимир Бондаренко.

Он напомнил, что Киевсовет на этот год предусмотрел в поддержку военных в общей сложности 5 млрд грн. Еще более 2 млрд. грн. Киев уже потратил на устранение последствий российской агрессии.

Бондаренко подчеркнул, что от ситуации в столице и состояния городского хозяйства во многом зависит ситуация в стране. И в вопросе поддержки ВСУ должно быть максимальное взаимодействие местных, центральных властей и общественности.

"Важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям о поддержании жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое - все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно также быть на необходимом уровне", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Как отметил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, участники акции также обсудили вопрос законопроекта №10037, который предлагает перенаправить "военный" НДФЛ из местных бюджетов в государственный.

"Вместо этого мы предлагаем снять законодательные ограничения, запрещающие местным властям напрямую делать закупки в интересах военных подразделений", - отметил депутат.

Соответствующий проект закона, по его словам, внесен на рассмотрение парламента, однако законодатели его принимать не спешат, а стремятся забрать у общин налоговые поступления.