Біля Києва, Чернігова та Житомира лунатимуть вибухи: названа причина

Київська область

За інформацією Київської ОВА, сьогодні на території Вишгородського району сьогодні, 25 лютого, проводяться навчання для саперів.

"Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Чернігів та район

Тим часом в ОК "Північ" попередили мешканців Чернігова і району, що з 12:00 до 16:00 заплановано кілька знищень вибухонебезпечних предметів шляхом підриву на спецмайданчику за містом. Тому місцеві жителі можуть чути вибухи.

Житомирський район

Своєю чергою голова ОВА Віталій Бунечко проінформував, що жителі Житомирського району сьогодні можуть почути гучні вибухи. Причиною тому є планові роботи.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, повне розмінування території України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

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