Біля Керчі тонуть два російські танкери: що відомо, перші кадри

Нагадаємо, це не перший випадок за рік втрати судна Росією, який не пов'язаний з бойовими діями та атаками України.

Так, у березні в Росії загорівся, а потім затонув траулер "Капітан Лобанов". У мережі писали, що внаслідок інциденту одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти.

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