Возле Керчи тонут два российских танкера: что известно, первые кадры

Напомним, это не первый за год случай потери судна Россией, который не связан с боевыми действиями и атаками Украины.

Так, в марте в России загорелся, а затем затонул траулер "Капитан Лобанов". В сети писали, что в результате инцидента один человек погиб, еще двое пропали без вести.

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