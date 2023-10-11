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Біля газопроводу між Фінляндією та Естонією був вибух, - сейсмологи

Фото: сейсмологи зафіксували вибух біля берегів Фінляндії в ніч, коли вийшов з ладу газопровід (Balticconnector)
Автор: Максим Шушко

Норвезький неурядовий дослідницький інститут (NORSAR) зафіксував охнаки вибуху вздовж фінського узбережжя Балтійського моря вночі 8 жовтня. Тоді газогін Balticconnector зазнав пошкоджень і вийшов з ладу на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NORSAR.

За даними сейсмологів, джерело вибуху розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі. За оцінками, сила зафіксованого поштовху становила 1 бал, що менше, ніж внаслідок вибуху на "Північному потоці" у вересні 2022 року.

Зазначається, що оцінки і місця, і магнітуди можуть бути неточними і триває подальший аналіз даних.

Пошкодження газопроводу Balticconnector

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

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