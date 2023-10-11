Біля газопроводу між Фінляндією та Естонією був вибух, - сейсмологи

За даними сейсмологів, джерело вибуху розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі. За оцінками, сила зафіксованого поштовху становила 1 бал, що менше, ніж внаслідок вибуху на "Північному потоці" у вересні 2022 року.

Зазначається, що оцінки і місця, і магнітуди можуть бути неточними і триває подальший аналіз даних.

Пошкодження газопроводу Balticconnector

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.